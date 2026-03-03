Siedlce Miastem Empatii 2025 – wyróżnienie w Programie Polska Stolica Recyklingu

Prestiżową nagrodę dla Miasta Empatii 2025 odebrał Dariusz Stopa – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce w czasie finałowej gali programu Polska Stolica Recyklingu.

Jak wyjaśniają pracownicy Fundacji Odzyskaj Środowisko, w czasach narastających wyzwań, od kryzysów klimatycznych po napięcia społeczne, coraz częściej mówi się o potrzebie budowania miasta empatii. To nie jest hasło marketingowe, lecz realna strategia rozwoju oparta na zaangażowaniu mieszkańców, wzajemnym zaufaniu i solidarności międzypokoleniowej. Miasto empatii to wspólnota, w której decyzje samorządu spotykają się z aktywnością obywateli, a sąsiedzka uważność staje się równie istotna jak infrastruktura czy inwestycje. To właśnie oddolne inicjatywy, wolontariat, dialog społeczny i gotowość do współpracy budują kapitał społeczny – fundament odporności lokalnej wspólnoty.

– „Empatia to sztuka wyobrażania sobie świata z perspektywy drugiego człowieka”, a miasta, które tę sztukę praktykują, stają się silniejsze, bardziej solidarne i lepiej przygotowane na przyszłość. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Siedlec za zaangażowanie i pomoc , którą razem ofiarowaliśmy Tymkowi – podkreśla Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Medal i bon na kolejny elektryczny las

Siedlce zostały także wyróżnione unikatowym medalem wykonanym w nurcie trash art za udział w projekcie Elektryczne Śmieci i niestandardową edukację mieszkańców o prawidłowej segregacji odpadów. W nagrodę Miasto otrzymało bon na „elektryczny las”. 83 rodzime gatunki drzew zostaną posadzone na terenie wskazanym przez władze miasta. Warto dodać, że będzie to już drugi taki las w mieście. Pierwszy został zasadzony nad zalewem w ubiegłym roku.

– Drzewa są zielonym sercem miasta: pochłaniają zanieczyszczenia, tłumią hałas i gwarantują cień w upalne dni poprawiając komfort życia mieszkańców. W dobie zmian klimatycznych stają się jednym z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi wzmacniania odporności miejskiej infrastruktury oraz budowania przyjaznych, zdrowych wspólnot. Warto pamiętać o chińskim przysłowiu, że najlepszy czas, by posadzić drzewo, był dwadzieścia lat temu. Drugi najlepszy jest teraz. – dodaje Kinga Rodkiewicz.

Organizatorem programu Polska Stolica Recyklingu jest Fundacja Odzyskaj Środowisko.

