Osadzeni z siedleckiego Zakładu Karnego włączeni w akcję sprzątania terenów zielonych nad zalewem

– Z inicjatywy funkcjonariuszy Służby Więziennej, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Arche, osadzeni z Zakładu Karnego w Siedlcach włączyli się w ogólnopolską akcję ekologiczną #OperacjaCzystaRzeka, porządkując tereny zielone wokół zalewu Muchawka. – informuje st. kpr. Aleksander Piwko z Zakładu Karnego w Siedlcach.

Operacja Czysta Rzeka to inicjatywa, która od lat łączy ludzi wokół wspólnego celu – troski o środowisko naturalne i odpowiedzialności za przestrzeń, z której wszyscy korzystamy. Udział w niej to nie tylko sprzątanie, ale także budowanie świadomości, że każdy z nas ma realny wpływ na swoje otoczenie.

– Osadzeni chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia. To jedna z wielu inicjatyw realizowanych na rzecz lokalnej społeczności, w których biorą udział. Dla nich to szansa, by zrobić coś dobrego, poczuć sens wspólnego działania i zobaczyć konkretne efekty swojej pracy. Takie działania pokazują, że zmiana jest możliwa, a zaangażowanie – niezależnie od miejsca, w którym ktoś się znajduje – ma znaczenie. – podkreśla st. kpr. Aleksander Piwko.

Uczenie więźniów współdziałania, pracy na rzecz lokalnej społeczności i dbania o środowisko naturalne ma duże znaczenie w procesie ich resocjalizacji.

Źródło: inf. pras. ZK Siedlce