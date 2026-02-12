Policja zlikwidowała w Siedlcach kolejną „jaskinię” nielegalnych gier hazardowych

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Siedlcach, podczas przeszukania wytypowanego lokalu, znajdującego się w centrum jednego z siedleckich osiedli, funkcjonariusze zabezpieczyli sześć urządzeń, służących do organizowania gier hazardowych bez wymaganej koncesji. Na miejscu obecni byli także funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy wykonali niezbędne czynności procesowe.

– Oprócz automatów, zabezpieczono również gotówkę w kwocie blisko 18 tysięcy złotych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, obejmująca urządzenia oraz środki pieniężne, wynosi blisko 90 tysięcy złotych. – powiedziała nam kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy siedleckiej komendy.

Mundurowi przypominają, że organizowanie gier hazardowych poza kasynem i bez wymaganej koncesji jest przestępstwem skarbowym. Grozi za to odpowiedzialność karna.

– Posiadanie automatów do gier w miejscach niedozwolonych wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kara administracyjna może wynieść nawet do 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat. Dodatkowo, za nielegalne organizowanie gier hazardowych grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do lat trzech. – wyjaśnia kom. Ewelina Radomyska.

Służby zapowiadają dalsze kontrole i konsekwentne eliminowanie nielegalnego hazardu, który często wiąże się z innymi formami przestępczości oraz prowadzi do uzależnień i poważnych problemów finansowych osób korzystających z takich urządzeń.