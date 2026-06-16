Pracownicy ZUS w Siedlcach dołączają do ogólnopolskiego protestu, ale nie przestają obsługiwać klientów!

– 17 czerwca w godzinach od 8.00 do 10.00 możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów. W oddziale w Siedlcach obsługa klientów będzie zapewniona, ale ten czas oczekiwania może się wydłużyć, dlatego prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do załatwienia swoich spraw elektronicznie, korzystając z portalu eZUS oraz mobilnych aplikacji. – informuje Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik ZUS na Mazowszu.

Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, jednak we wskazanym terminie czas oczekiwania na kontakt z konsultantem także może się wydłużyć.

By uniknąć wszelkich niedogodności, można po prostu zaplanować ewentualny telefon bądź wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tak, by 17 czerwca odbyła się już po godzinie 10.00.

Pracownicy ZUS przepraszają za utrudnienia. Strajk jest częścią ogólnopolskiego protestu, w związku z będącym na etapie mediacji pozwem zbiorowym pracowników, którzy starają się o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja Zarządu dotyczyła proponowanego wzrostu pensji pracowników o 220 zł brutto, a dodatkowo wypłatę jednorazowej nagrody w kwocie 4 000 zł brutto na pracownika, która byłaby możliwa po uzyskaniu stosownych zgód. Propozycji tej nie przyjęły jednak zakładowe organizacje związkowe, które w związku z tym już na początku czerwca zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego.

Oczekiwana przez związki zawodowe podwyżka oznacza zwiększenie budżetu wynagrodzeń dla pracowników Zakładu o ponad 1 mld zł tylko w skali tego roku. Żądania związkowe wykraczają zatem poza możliwości finansowe ZUS. Zarząd zadeklarował jednak gotowość do dalszego prowadzenia rozmów ze stroną związkową.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych poinformowała dziś oficjalnie, że strajk, który odbędzie się 17 czerwca 2026 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 na terenie jednostek organizacyjnych zakładu, zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.