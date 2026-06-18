Samochód dostawczy wypadł z drogi na DK 62 w powiecie sokołowskim. Cztery osoby zostały poszkodowane

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 18 czerwca, przed godz. 8.00 w miejscowości Mołomotki Dwór na trasie Repki – Skrzeszew – Drohiczyn. Samochód dostawczy wypadł tam z drogi. Poszkodowane zostały cztery osoby, które podróżowały autem. Są też utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w powiecie sokołowskim.

Autor: Monika Półbratek