Samochód dostawczy wypadł z drogi na DK 62 w powiecie sokołowskim. Cztery osoby zostały poszkodowane

– Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Mołomotki Dwór na terenie gminy Repki. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Renault, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitali w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim. – poinformowała nas mł. asp. Aneta Szurowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Na miejscu wciąż pracują służby. Policjanci dochodzeniowo-śledczy ustalają szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 11.00. Policja apeluje do kierowców o ostrożność.