Samochód dostawczy wypadł z drogi na DK 62 w powiecie sokołowskim. Cztery osoby zostały poszkodowane

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-18 10:15

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 18 czerwca, przed godz. 8.00 w miejscowości Mołomotki Dwór na trasie Repki – Skrzeszew – Drohiczyn. Samochód dostawczy wypadł tam z drogi. Poszkodowane zostały cztery osoby, które podróżowały autem. Są też utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w powiecie sokołowskim.

policja
Autor: Monika Półbratek

– Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Mołomotki Dwór na terenie gminy Repki. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Renault, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitali w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim. – poinformowała nas mł. asp. Aneta Szurowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Na miejscu wciąż pracują służby. Policjanci dochodzeniowo-śledczy ustalają szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 11.00. Policja apeluje do kierowców o ostrożność.

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