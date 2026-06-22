Serpelice: Na łuku drogi auto wypadło z trasy. Samochód uderzył w drzewo!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-22 21:56

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek ( 22 czerwca) wieczorem w Serpelicach w powiecie łosickim. Auto osobowe uderzyło w drzewo, 55-leni kierowca trafił do szpitala.

Ambulans
Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia

- 55-letni mieszkaniec gminy Sarnaki kierując osobową Skodą na łuku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na prawo pobocze po czym stracił panowanie nad pojazdem i zjeżdżając na lewe pobocze uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna z obrażeniami został przetransportowany do szpitala – informuje asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Na miejscu trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia. Policja prosimy o stosowanie się do poleceń służb.

Na miejsce darzenia zadysponowano strażaków z PSP w Łosicach oraz OSP w Sarnakach, Hołowczycach i Serpelicach a także zespół ratownictwa medycznego i policję.

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