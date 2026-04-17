Siedlce: 3 mln zł na Dzienny Dom Pobytu „Kotwica”

W 2020 roku samorząd Mazowsza rozpoczął pilotażowy program tworzenia sieci miejsc, które miały zapewniać w ciągu dnia terapię dla osób z chorobami otępiennymi. Badania pokazywały, że nie ma leków, które leczyłyby np. chorobę Alzheimera. Kluczowe dla osób chorujących jest natomiast stosowanie metod, które spowalniają lub nawet zatrzymują rozwój choroby.

Od początku był to model miejsc przeznaczonych dla osób we wstępnym stadium chorób, by móc w odpowiednim momencie przytrzymać zmiany neurodegradacji. Dotychczasowe ewaluacje wykazały, że bardzo często rozwój choroby bywa przystopowany, a niekiedy nawet dochodzi do polepszenia funkcji poznawczych.

– 85% osób nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia po diagnozie. Nie mają oni dostępu do grupy wsparcia, do dziennego domu pobytu, do domowej opieki pełnionej przez zawodowych opiekunów, a także do okresowej opieki. W efekcie niestety choroba dalej postępuje. Dofinansowane przez nas Dzienne Domy Pobytu mają wypełnić tę lukę. Zapewniają osobom z chorobą Alzhaimera profesjonalną pomoc w postaci profesjonalnych zajęć, terapii, porad psychologa czy dietetyka – mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 600 tysięcy osób z chorobami otępiennymi, które dotykają przede wszystkim ludzi starszych. Ponadto w kraju żyje także wiele osób bez postawionej diagnozy. To ogromna liczba, a trzeba pamiętać, że choroba ma wpływ przynajmniej na opiekunów chorych. Dlatego funkcjonowanie dziennych domów pobytu ma wpływ również na poprawę sytuacji rodziny, która odzyskuje czas na pracę, a niekiedy na życie prywatne. Gdy podopieczny DDP-u przebywa na zajęciach i korzysta z różnych form terapii, jego bliscy mogą być w pracy, zajmować się sprawami, na które nie mieliby czasu, gdyby musieli opiekować się chorym.

Udział w zajęciach w godzinach od 8 do 16 sprawia, że osoby w chorobie otępiennej mają swój stały rytm dnia, a jednocześnie nie muszą mieszkać w innym miejscu. Rodziny często podkreślają, że ich bliscy wracają do domu w innym nastroju, niż gdyby cały dzień przebywali w nim bez dodatkowych zajęć.

– Od początku model funkcjonowania Dziennych Domów Pobytu był pomyślany jako usługa społeczna, która wprowadza kilka korzyści jednocześnie. Gdy choroba otępienna postępuje, chorują całe rodziny. Jest oczywiste, że bliscy nie mają kwalifikacji do fachowego zajmowania się osobą chorą. Dlatego zapewnienie profesjonalnych zajęć i terapii pozwala wprowadzić pozytywne zmiany u chorego, odciąża rodzinę i przywraca ją do życia społecznego, a dodatkowo zmniejsza koszty – również finansowe, które narastałyby, gdyby chory zostawał cały czas w domu lub musiał być umieszczony na stałe w jakiejś placówce – mówi Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Wypracowany model

W każdym z DDP-ów z terapii może skorzystać 15-20 osób przez pięć dni w tygodniu, codziennie po osiem godzin. To nie tylko wspólnie spędzany czas, ale też m.in. terapia zajęciowa, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności codziennych, rehabilitacja, terapia ruchem dostosowana do kondycji tych osób, porady dietetyka czy psychologa.

Korzystający z DDP-ów mają zapewnione posiłki, niekiedy przygotowywane wspólnie, które są tworzone zgodnie z odpowiednio dobraną dietą (najczęściej tzw. MIND, w której dobiera się składniki tak, żeby wspierały utrzymanie funkcji poznawczych). Na wsparcie mogą liczyć też członkowie rodzin osób dotkniętych chorobą otępienną, m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne, edukację na temat metod radzenia sobie ze stresem. W ewaluacjach tego modelu eksperci podkreślali, że cennym elementem jest dawanie opiekunom możliwości wytchnienia i uczenie ich, że mają prawo do odpoczynku, czasu wolnego od opieki lub skorzystania z pomocy dla siebie.

Coraz więcej miejsc na Mazowszu

DDP „Kotwica” w Siedlcach to jedno z pierwszych tego typu miejsc działających w ramach pilotażu z dotacji z samorządu województwa. Na początku powstało sześć DDP-ów, a sieć się sukcesywnie rozwija. Prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera DDP otrzymał 3 mln zł dofinansowania na kolejne trzy lata prowadzenia działalności.

Samorząd Mazowsza przekazał na rozwój sieci w sumie ponad 45 mln zł. Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu przez kolejne trzy lata na terenie województwa mazowieckiego będzie działać 15 takich miejsc: DDP „Radosna Przystań” w Radomiu – prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” (3 mln zł), DDP w Kuznocinie (pow. sochaczewski) prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (ok. 2,9 mln zł), Płockie Centrum Alzheimera – prowadzone przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (ok. 2,9 mln zł), DDP „Przystań” w Myśliborzycach (gm. Brudzeń Duży, pow. płocki) – prowadzony przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei” (3 mln zł), DDP Aktywny Senior 5G: Nowe Horyzonty w Rempinie (gm. Gozdowo, pow. sierpecki) – prowadzony przez Stowarzyszenie VICTORIA Mazowiecka Inicjatywa Społeczna (3 mln zł), dwa DDP-y „Drewnicki Azyl” i „Drewnicka Przystań” w Ząbkach (pow. wołomiński) prowadzone przez Fundację Zdrowie w Głowie (w sumie 6 mln zł), DDP w Serocku (pow. legionowski) – prowadzony przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (3 mln zł), DDP „Jesteśmy razem” w Zalesiu Górnym (pow. piaseczyński) – prowadzony przez Fundację „Terapeuci Dla Rodziny” (3 mln zł).

Od tego roku samorząd województwa wesprze jeszcze inne nowe miejsca: DDP w Warszawie – prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne Centrum Inwestycji Społecznych (ok. 3 mln zł), DDP przy Domu Seniora w Kijance (gm. Chotcza, powiat lipski) – prowadzony przez Fundację Leopolda i Marii. Dzięki (1,9 mln zł), DDP przy Wiśle – w Nowinach (gm. Leoncin, pow. nowodworski) – Stowarzyszenie „DZIAŁAJMY RAZEM” (3,6 mln zł), DDP w Mławie – Fundacja „... bo Jesteś Najważniejszy” (ok. 3,2 mln zł) oraz DDP Aktywnego Seniora w Płońsku – prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS (3,6 mln zł).

