Siedlce: Będzie kiermasz kwiatów, drzew owocowych i ekologiczne przysmaki - przed nami XVIII Wiosna na polu i w ogrodzie

Magdalena Szewczuk
2026-04-17 7:43

Już w niedzielę (19 kwietnia) na terenach MODR Oddział Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 21 XVIII Wiosna na polu i w ogrodzie. Będziecie mogli kupić tam sadzonki kwiatów i krzewów ozdobnych, sadzonki drzew owocowych, a także przysmaki z lokalnych gospodarstw ekologicznych.

Impreza Wiosna na polu i w ogrodzie w Siedlcach co roku cieszy się ogromnym powodzeniem mieszkańców miasta i regionu

Autor: Monika Półbratek

W programie imprezy: kiermasze kwiatów, krzewów ozdobnych, drzew owocowych, wyrobów rękodzieła artystycznego i ludowego oraz urządzeń dla rolnictwa i do ogrodów. Na targach nie zabraknie też stoisk: gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, zagród edukacyjnych, pasiek pszczelich.

Zaplanowano również:  prezentacje stoisk instytucji związanych z rolnictwem i firm działających na rzecz rolnictwa. Jak co roku będą również  reprezentanci Uniwersytetu w Siedlcach i Nadleśnictwa Siedlce.

- Tradycyjnie na naszej ,,Wiośnie…” zorganizujemy quizy i konkursy o tematyce florystycznej i ekologicznej. Już teraz zachęcamy do udziału w nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.   Nasze spotkanie uświetnią występy artystów i zespołów ludowych – zapowiadają organizatorzy.

Impreza rozpocznie się o 9.00 i potrwa do godz. 17.00.

Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe

A tak targi wyglądały w poprzednich latach.

Wydarzenie zorganizował siedlecki oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we współpracy z Miastem Siedlce, Starostwem Powiatowym, siedlecką uczelnią, strażą pożarną i Nadleśnictwem.
