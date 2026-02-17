Siedlce, Budapeszt i Londyn na jednej linii! Mazowiecka duma podbija Europę.

Siedlce po raz kolejny pokazują, że nie mają kompleksów i potrafią łączyć ludzi ponad granicami. W międzynarodowym projekcie biorą udział nie tylko uczniowie z siedleckich szkół, ale także Polonia z Budapesztu i uczniowie z Wielkiej Brytanii. To wszystko w ramach Dni Kultury Polskiej, które w tym roku mają wyjątkowy, mazowiecki charakter!

Przedsięwzięcie realizowane jest przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Siedlcach, oraz Stowarzyszenia Program Siedlce. którzy dbają o to, by warsztaty były nowoczesne i wciągające. Opieką medialną projekt został objęty przez Radio Eska. Głównym partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagrody uczniom siedleckich szkół wręczyła pani Dorota Prokurat, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Delegatury w Siedlcach.

Co się dzieje w ramach akcji?

Młodzież nie ma czasu na nudę. Zamiast wertowania zakurzonych ksiąg, postawiono na:

· Kreatywne warsztaty: Tworzenie map tożsamości i projektów plastycznych i graficznych.

· Międzynarodowe debaty: Rozmowy o tym, co nas łączy, mimo setek kilometrów odległości.

· Nowoczesny patriotyzm: Nauka o tym, że bycie Polakiem to codzienne wybory, solidarność i otwartość na innych.

Projekt „Być Polakiem – to brzmi dumnie. Mazowsze. Tożsamość i wartości” pokazuje, że nasze tradycje świetnie odnajdują się w nowoczesnym świecie. Mazowsze staje się tu pomostem między historią a przyszłością, budując pozytywny wizerunek Polski w oczach rówieśników z Anglii czy Węgier.