Siedlce: Chciał zarobić na kryptowalutach – stracił ponad 40 tys. zł!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-09 9:25

Oszuści coraz częściej wykorzystują zainteresowanie kryptowalutami i obiecują szybki oraz wysoki zysk. Przekonał się o tym 40-letni mężczyzna, który stracił 42 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność przy internetowych inwestycjach.

Złote monety z symbolem bitcoina ułożone obok siebie. O oszustwie inwestycyjnym w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Pixabay.com Zbiór złotych, fizycznych monet Bitcoin z charakterystycznym logo „B” na tle cyfrowych obwodów. Obraz symbolizuje kryptowaluty i cyfrowe aktywa omawiane w kontekście badania NBP o posiadaczach Bitcoina w Polsce, więcej na Super Biznes.

- Do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 40-letni mężczyzna, który poinformował, że został oszukany podczas inwestowania w kryptowaluty. Jak wynika z jego zawiadomienia, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miało dojść w okresie od grudnia 2021 roku do dnia zgłoszenia. Mężczyzna za pośrednictwem internetu został wprowadzony w błąd co do możliwości zakupu, przechowywania i wypłaty kryptowalut na jednej z internetowych giełd. W wyniku oszustwa stracił łącznie 42 tysiące złotych – informuje kom. Ewelina Radomyska  z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policjanci przypominają, że ofiarą oszustwa inwestycyjnego może paść każdy, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Szczególną ostrożność należy zachować wobec ofert gwarantujących szybki i wysoki zysk, osób nakłaniających do pilnego wpłacenia pieniędzy oraz platform, których wiarygodności nie można zweryfikować.

W przypadku podejrzenia oszustwa należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę Policji.

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