Siedlce: Chciał zarobić na kryptowalutach – stracił ponad 40 tys. zł!

- Do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 40-letni mężczyzna, który poinformował, że został oszukany podczas inwestowania w kryptowaluty. Jak wynika z jego zawiadomienia, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miało dojść w okresie od grudnia 2021 roku do dnia zgłoszenia. Mężczyzna za pośrednictwem internetu został wprowadzony w błąd co do możliwości zakupu, przechowywania i wypłaty kryptowalut na jednej z internetowych giełd. W wyniku oszustwa stracił łącznie 42 tysiące złotych – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policjanci przypominają, że ofiarą oszustwa inwestycyjnego może paść każdy, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Szczególną ostrożność należy zachować wobec ofert gwarantujących szybki i wysoki zysk, osób nakłaniających do pilnego wpłacenia pieniędzy oraz platform, których wiarygodności nie można zweryfikować.

W przypadku podejrzenia oszustwa należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę Policji.