Siedlce: Cyfrowy gen tożsamości. Młodzież i studenci budują odporność na algorytmy

Projekt „Gen tożsamości i bezpieczeństwa społecznego w erze algorytmów – Mazowsze jako przestrzeń dialogu i innowacji społecznych”, realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, stał się platformą wymiany doświadczeń między pokoleniami. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jak zachować autentyczność i bezpieczeństwo w dobie wszechobecnej cyfryzacji.

Warsztaty, prowadzone w innowacyjnej formule pracy w parach, pozwoliły licealistom i studentom na wspólną analizę zagrożeń płynących z sieci. W ramach Laboratorium Kreatywnego młodzi ludzie diagnozowali kryzys współczesnych relacji międzyludzkich, wskazując na destrukcyjny wpływ presji wizerunkowej w mediach społecznościowych. Szczególny nacisk położono na rozwój „kompetencji jutra”, w tym umiejętność weryfikacji informacji oraz przeciwdziałanie zjawisku dezinformacji, co stanowi obecnie fundament bezpieczeństwa zawodowego. Wypełniano również karty pracy w języku angielskim odnośnie interpretacji tekstów biznesowych.

Istotnym punktem programu była prelekcja mł. asp. Barbary Jastrzębskiej z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Przedstawicielka policji przybliżyła mechanizmy manipulacji psychologicznej, którymi posługują się współcześni cyberprzestępcy. Szczegółowo omówiono zagrożenia takie jak spoofing, wyłudzenia środków finansowych metodą „na BLIK-a” oraz oszustwa związane z fałszywymi ofertami inwestycyjnymi. Funkcjonariuszka zwróciła uwagę na prawne aspekty cyberprzemocy, podkreślając powagę konsekwencji wynikających z hejtu i stalkingu w internecie.

Podsumowaniem inicjatywy było sformułowanie czterech filarów nowoczesnej tożsamości: cyfrowej wspólnoty, dobrostanu psychicznego, świadomego korzystania z technologii oraz promowania wartości życia poza siecią. Eksperci z Holistic Social Media i organizatorzy podkreślali, że technologia powinna służyć człowiekowi, a nie go dominować. Wydarzenie wyposażyło siedlecką młodzież w „cyfrowy immunitet” – zestaw narzędzi niezbędnych do krytycznego odbioru treści cyfrowych oraz dbania o higienę psychiczną w świecie zdominowanym przez algorytmy.

Monika Olędzka