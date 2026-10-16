Siedlce: Jesienny Jarmark Staropolski od piątku do niedzieli w centrum miasta. Mamy program!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-16 7:15

Od piątku 16 października do niedzieli 18 października na Placu Generała Sikorskiego w centrum Siedlec będzie odbywał się 5. Jesienny Jarmark Staropolski. W programie warsztaty dla dzieci, potańcówka i pokaz Teatru Tańca z Ogniem „Mantra”.

Stoisko z wędlinami, boczkiem i smalcem. O Jesiennym Jarmarku Staropolskim w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

Będą czekały na was stoiska handlowe, regionalne przysmaki, ciekawe produkty oraz wyjątkowi twórcy rękodzieła, którzy przygotowują swoje prace z pasją i dbałością o każdy detal. To doskonała okazja, by znaleźć niepowtarzalne drobiazgi, oryginalne prezenty i poczuć prawdziwy klimat staropolskiego jarmarku.

- Przygotowaliśmy kreatywne warsztaty z EventNauts, warsztaty włóczkowe z DORA’S TOYS pod hasłem „Stwórz swoją jesienną dynię”, a także warsztaty ceramiczne z Ma Ceramika. Będzie można rozwijać wyobraźnię, tworzyć własne prace i spędzić czas w twórczej atmosferze. I wiele innych – informują organizatorzy.

Na odwiedzających czekają również:

  •  Strzelnica ASG,
  •  jesienna, klimatyczna fotościanka – idealna na pamiątkowe zdjęcia,
  • kolejka DRAGO, szczególnie dla najmłodszych,
  • pokazy i dodatkowe atrakcje, które umilą Wam jarmarkowy weekend.

W sobotę, 17 października, w godzinach 17:00–20:00 organizatorzy zapraszają na wspólną potańcówkę!

Dodatkowo w sobotę o godz. 18:00 możecie wybrać się na pokaz Teatru Tańca z Ogniem „Mantra”

  • Piątek, 16.10 – 11:00–19:00
  • Sobota, 17.10 – 11:00–20:00
  • Niedziela, 18.10 – 11:00–19:00
  • Plac Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach
Jarmark Siedlce
Autor: organizatorzy/ Facebook

ROLKI

Siedlce
Jarmark rękodzielników