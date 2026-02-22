Siedlce: „Lekcje z Panem Pieniążkiem 3” – młodzież edukuje o pieniądzach

- Jesteśmy grupą uczniów z klasy 4R o profilu technik reklamy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Realizujemy trzecią edycję projektu edukacyjnego „Lekcje z Panem Pieniążkiem 3”, który kierujemy do uczniów klas 2–4 siedleckich szkół podstawowych – informują organizatorzy projektu.

Celem naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy finansowej najmłodszych oraz edukowanie ich w zakresie zabezpieczeń polskich banknotów. Podczas zajęć przekazujemy wiedzę na temat rozpoznawania autentyczności pieniędzy, rodzajów zabezpieczeń, zasad bezpiecznych płatności w internecie oraz elementów karty płatniczej i nowoczesnych metod płatności .

Projekt wprowadza również dzieci w zasady bezpiecznych płatności w internecie, budując świadomość zagrożeń związanych z cyberoszustwami, a także przybliża elementy karty płatniczej, działanie bankomatów oraz nowoczesne metody płacenia, takie jak płatności mobilne i BLIK.

Zajęcia prowadzone są w formie gier, zabaw, quizów i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do sprawdzania autentyczności banknotów oraz prezentacji przygotowanej przez zespół projektu .

Warsztaty w ramach projektu „Lekcje z Panem Pieniążkiem 3” ruszyły 9 lutego. Więcej informacji na Facebooku Lekcje z Panem Pieniążkiem 3”.