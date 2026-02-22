Siedlce: Młodzież uczy asertywności w ramach projektu „ Wybierz Siebie”

Uczennice klasy 1G VI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach realizują projekt społeczny w ramach Zwolnionych z Teorii, poświęcony asertywności wśród młodzieży.

Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do wyrażania własnego zdania, stawiania granic oraz przeciwstawiania się presji rówieśniczej. Projekt obejmuje działania w mediach społecznościowych oraz warsztaty edukacyjne w szkołach.

Dotychczas projekt wsparli sponsorzy: Agroneco Plus, Stok-Pol PHU, Toka, PMC Express oraz Bartosz Świniarski. Organizatorzy nadal poszukują sponsorów i zapraszają osoby oraz firmy zainteresowane wsparciem inicjatywy do współpracy.

Projekt prowadzony jest na Instagramie @niedajsobamanipulowac, TikToku @wybierz.siebie oraz Facebooku Wybierz Siebie.