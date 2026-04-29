Siedlce: Wkrótce Jarmark Św. Stanisława 2026. Sprawdźcie program!

Magdalena Szewczuk
2026-04-29 9:53

8 i 9 maja Siedlce ponownie wypełnią się atmosferą tradycji, rzemiosła i lokalnych smaków. XVII edycja Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława to wyjątkowa okazja, by poczuć klimat dawnego targu, odkryć unikatowe wyroby rękodzielnicze oraz spróbować regionalnych przysmaków.

Stoiska wystawców podczas Jarmarku św. Stanisława można odwiedzać w godz. 10.00-18.00 w dn. 10 i 11 maja

Autor: Monika Półbratek

W programie nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Jednym z najbardziej lubianych punktów są bezpłatne, dwudniowe warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy mogą spróbować pracy na kole garncarskim i poznać podstawy tej wyjątkowej sztuki ludowej. Nowością będą warsztaty papieru czerpanego, również odbywające się przez dwa dni.

Najmłodszych czeka mnóstwo dobrej zabawy – spotkanie z Magikiem ReSorkiem, dmuchany plac zabaw oraz warsztaty kulinarne przygotowane przez Kulinarne Poddasze. O oprawę muzyczną zadba Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz, prezentując bogaty i barwny program artystyczny.

8 maja Nadleśnictwa Siedlce, Sokołów, Łuków i Łochów zapraszają na Regionalne Święto Lasu, które będzie okazją do bliższego poznania przyrody i działań leśników.

Drugiego dnia Jarmarku odbędzie się Kulinariada – wydarzenie, które na stałe wpisało się w program imprezy i przyciąga miłośników gotowania. Do udziału zaproszony jest każdy, kto chce zaprezentować swoje kulinarne umiejętności, przygotowując potrawy z prostych, regionalnych składników.

9 maja zaplanowano także Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych – przestrzeń spotkań, prezentacji i integracji lokalnych inicjatyw społecznych.

Jarmark Św. Stanisława w Siedlcach 2026

Autor: MOK/ Materiały prasowe
