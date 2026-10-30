Siedlce: Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach i dodatkowe linie MPK

Dojazd do siedleckich cmentarzy

W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w rejonie siedleckich cmentarzy.

Zmiany będą obowiązywać od 31 października (sobota) od godz. 6:00 do 1 listopada (niedziela) do godz. 20:00.

Dodatkowa komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2026 r.

Linie

LS1 10 – Lutego – Piłsudskiego – Starowiejska – JANOWSKA /powrót Janowska – Starowiejska – Piłsudskiego – Wojskowa – Sokołowska – Popiełuszki/

LS2 KURPIOWSKA – Monte Casino – Piłsudskiego – Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

LS3 KALINOWA/LEŚNA – Unitów Podlaskich – Partyzantów – Składowa – Grabianowska – Południowa – Starzyńskiego – Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

LS4 CHROBREGO – Dąbrowskiego – Bema – Kazimierzowska – Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

LS5 PIASKI ZAMIEJSKIE – Warszawska – Piłsudskiego – Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

30 października

LS1 – autobus będzie kursował co 30 minut począwszy od godz. 9.00 z ul. 10 – Lutego i równocześnie z ul. Janowskiej. Ostatnie kursy o godz. 17.30.

31 października

LS1 – autobus będzie kursował co 30 minut począwszy od godz. 9.00 z ul. 10 – Lutego i równocześnie z ul. Janowskiej. Ostatnie kursy o godz. 17.30.

1 listopada

LS1 – autobus będzie kursował co 20 minut w godz. 8.00-19.20.

LS2 – autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz. 8.15 z Kurpiowskiej i godz. 8.45 z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz. 17.45.

LS3 – autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz. 8.00 z Kalinowej i godz. 8.30 z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz. 17.30.

LS4 – autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz. 9.10 z Chrobrego i godz. 9.40 z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz. 16.40.

LS5 – autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz. 7.55 z Piasków Zamiejskich i godz. 8.25 z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz. 17.25.

2 listopada

LS1 – autobus będzie kursował co 30 minut począwszy od godz. 9.00 z ul. 10 – Lutego i równocześnie z ul. Janowskiej. Ostatnie kursy o godz. 17.30.

Dokładne godziny odjazdu umieszczone są na tabliczkach przystankowych na całej trasie każdej linii i stronie internetowej MPK. Na liniach specjalnych obowiązują takie same taryfy biletowe jak na liniach zwykłych, honorowane są wszelkie ulgi taryfowe wprowadzone uchwałą Rady Miasta Siedlce.

Autor: UM SIEDLCE/ Facebook