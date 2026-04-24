Siedleckie spotkanie odbędzie się o tej samej porze co warszawski Marsz Pamięci, czyli w niedzielę 26 kwietnia o godz. 12.00 pod magistratem. Na zorganizowanie takiego wydarzenia wyraził zgodę Prezydent Miasta Siedlce.
Siedlczanie chcą uczcić minutą ciszy pamięć zmarłego Łukasza Litewki. 26 kwietnia w samo południe zapraszają pod Urząd Miasta Siedlce
2026-04-24 13:53
Przyjaciele zmarłego posła organizują 26 kwietnia o 12.00 Marsz Ku Pamięci śp. Łukasza Litewki w Warszawie. Team Litewki z Siedlec zachęca do okazania solidarności uczestnikom marszu i przyjścia pod Urząd Miasta Siedlce, by wspólnie uczcić pamięć zmarłego minutą ciszy.