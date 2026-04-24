Dzielnicowy z Siedlec Jakub Kot uratował życie 68-letniego mężczyzny z Żelkowa‑Kolonii

Monika Półbratek
2026-04-24 13:04

Siedlecki dzielnicowy sierż. Jakub Kot wykazał się szybką oceną sytuacji, opanowaniem i natychmiastowym, sprawnym działaniem. Dzięki tej postawie 68-latek z powiatu siedleckiego otrzymał potrzebną pomoc i odzyskał funkcje życiowe. Dzielnicowy pomógł napotkanemu podczas patrolu w Żelkowie-Kolonii mężczyźnie, który leżał nieprzytomny i nie oddychał. Prowadził jego resuscytację, aż do przyjazdu karetki. To prawdopodobnie uratowało życie mężczyzny.

Autor: KMP Siedlce/ Materiały prasowe Dzielnicowy z Siedlec Jakub Kot

– W czwartek 23 kwietnia, ok. godz. 15:20, w Żelkowie-Kolonii, dzielnicowy sierż. Jakub Kot podczas patrolu zauważył leżącego na jezdni mężczyznę, przy którym znajdowało się kilka osób. Z relacji świadków wynikało, że wezwana została już karetka pogotowia. Pomimo zapewnień, że pomoc jest w drodze, policjant nie zbagatelizował sytuacji. Po podejściu do mężczyzny natychmiast ocenił jego stan. Mężczyzna był nieprzytomny, nie oddychał, nie miał wyczuwalnego pulsu. Wszystko wskazywało na nagłe zatrzymanie krążenia. Dzielnicowy przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji, podtrzymywano funkcje życiowe mężczyzny, do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Po przejęciu działań przez ratowników 68-latek odzyskał krążenie i został przetransportowany do szpitala. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Sierżantowi Jakubowi Kotowi gratulujemy profesjonalizmu, opanowania, odpowiedzialności i empatii! Jego zachowanie pokazuje, że służba w Policji to coś więcej niż wykonywanie obowiązków – to gotowość do niesienia pomocy zawsze wtedy, gdy ktoś jej potrzebuje.

Przeczytaj także:
Powiat garwoliński: 23-latek jeździł na kradzionych tablicach, a przed policją …
Prowadził auto, mimo cofniętych uprawnień do kierowania, i będąc pod wpływem na…
Siedleccy policjanci zasadzili drzewa w Golicach w ramach akcji „Plant a Tree –…
