Dzielnicowy z Siedlec Jakub Kot uratował życie 68-letniego mężczyzny z Żelkowa‑Kolonii

– W czwartek 23 kwietnia, ok. godz. 15:20, w Żelkowie-Kolonii, dzielnicowy sierż. Jakub Kot podczas patrolu zauważył leżącego na jezdni mężczyznę, przy którym znajdowało się kilka osób. Z relacji świadków wynikało, że wezwana została już karetka pogotowia. Pomimo zapewnień, że pomoc jest w drodze, policjant nie zbagatelizował sytuacji. Po podejściu do mężczyzny natychmiast ocenił jego stan. Mężczyzna był nieprzytomny, nie oddychał, nie miał wyczuwalnego pulsu. Wszystko wskazywało na nagłe zatrzymanie krążenia. Dzielnicowy przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji, podtrzymywano funkcje życiowe mężczyzny, do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Po przejęciu działań przez ratowników 68-latek odzyskał krążenie i został przetransportowany do szpitala. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.