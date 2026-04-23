Za nami XIII Przedszkolny Przegląd „Tanecznym Krokiem” w Łukowie. Zobacz zdjęcia!

Tegoroczny taneczny przegląd został zorganizowany pod hasłem „Radiowe przeboje”. Na scenie Łukowskiego Ośrodka Kultury zatańczyły dzieci z: Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie, z Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie, Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie, Przedszkola Miejskiego nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łukowie, Przedszkola Miejskiego nr 6 w Łukowie oraz z Przedszkola Miejskiego nr 4 „Fantazja” w Łukowie.

Głównym organizatorem XIII Przedszkolnego Przeglądu „Tanecznym Krokiem” było Przedszkole Miejskie nr 4 „Fantazja” w Łukowie, a współorganizatorem wydarzenia był Łukowski Ośrodek Kultury. Gratulujemy dzieciom oraz ich opiekunom i rodzicom wspaniałych występów!

Źródło: inf. pras. ŁOK