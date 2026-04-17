Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zaburzenie, jakim jest autyzm oraz okazanie wsparcia osobom z autyzmem. Do akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” włączyły się wszystkie miejscowe szkoły, przedszkola, żłobek, seniorzy oraz Fit Dance Forma.
W biegu wzięło udział kilkaset osób. Spotkanie w parku uświetniły występy dzieci z sekcji muzycznej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Wystąpili: Zuzanna Saczuk (trąbka), Igor Pietrucha (trąbka), Karol Borychowski (trąbka) i Olgierd Nowicki (puzon). Część artystyczną zaprezentowały też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 „Fantazja” w Łukowie. Patronat nad VIII Niebieskim Biegiem w Łukowie objął burmistrz Piotr Płudowski.
