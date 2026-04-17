Za nami VIII Niebieski Bieg w Łukowie zorganizowany w ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-04-17 21:28

W piątek 17 kwietnia 2026 roku w Parku Miejskim odbył się VIII Niebieski Bieg w Łukowie. Wydarzenie w ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” zorganizowało Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” wraz z Łukowskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie. Zdjęcia z biegu można oglądać w dwóch galeriach zamieszczonych w artykule.

8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 1
8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 1 8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 1 8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 1 8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 1
Galeria zdjęć 95

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zaburzenie, jakim jest autyzm oraz okazanie wsparcia osobom z autyzmem. Do akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” włączyły się wszystkie miejscowe szkoły, przedszkola, żłobek, seniorzy oraz Fit Dance Forma. 

8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 2
Galeria zdjęć 46

W biegu wzięło udział kilkaset osób. Spotkanie w parku uświetniły występy dzieci z sekcji muzycznej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Wystąpili: Zuzanna Saczuk (trąbka), Igor Pietrucha (trąbka), Karol Borychowski (trąbka) i Olgierd Nowicki (puzon). Część artystyczną zaprezentowały też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 „Fantazja” w Łukowie. Patronat nad VIII Niebieskim Biegiem w Łukowie objął burmistrz Piotr Płudowski.

Źródło: inf. pras. ŁOK

8. Niebieski Bieg Stowarzyszenia „Labirynt” w Łukowie - ZDJĘCIA cz. 1
Galeria zdjęć 95
