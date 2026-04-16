– Policja Łukowska ustala okoliczności wypadku, do jakiego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący czterokołowcem lekkim 77-latek z gminy Łuków został potrącony przez pociąg relacji Warszawa – Lublin. Niestety, w wyniku wypadku pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia. Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków – Lublin został wstrzymany. – informuje Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.
Tragiczny wypadek na torach w powiecie łukowskim. 77-latek wjechał pod pociąg
2026-04-16 12:54
Jak informuje łukowska policja, do tragicznego zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Aleksandrowie na terenie powiatu łukowskiego. 77-letni mężczyzna, kierujący czterokołowym pojazdem lekkim, wjechał na tory i został potrącony przez pociąg podróżujący na trasie Warszawa-Lublin. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu kolejowym.
Przeczytaj także: