Tragiczny wypadek na torach w powiecie łukowskim. 77-latek wjechał pod pociąg

Monika Półbratek
2026-04-16 12:54

Jak informuje łukowska policja, do tragicznego zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Aleksandrowie na terenie powiatu łukowskiego. 77-letni mężczyzna, kierujący czterokołowym pojazdem lekkim, wjechał na tory i został potrącony przez pociąg podróżujący na trasie Warszawa-Lublin. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu kolejowym.

Autor: KPP Łuków/ Materiały prasowe

– Policja Łukowska ustala okoliczności wypadku, do jakiego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący czterokołowcem lekkim 77-latek z gminy Łuków został potrącony przez pociąg relacji Warszawa – Lublin. Niestety, w wyniku wypadku pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia. Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków – Lublin został wstrzymany. – informuje Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.

Polecany artykuł:

Siedlce: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. 21-latek miał położyć…
Przeczytaj także:
Potrącenie pieszego na torach w Siedlcach! Interweniował śmigłowiec LPR
