Prowadził auto, mimo cofniętych uprawnień do kierowania, i będąc pod wpływem narkotyków!

Monika Półbratek
2026-04-23 21:04

We wtorek, 21 kwietnia, policjanci z siedleckiej drogówki zatrzymali do kontroli 39-letniego mieszkańca Warszawy, który kierował Fordem. Jak się okazało, mężczyzna nie tylko nie miał prawa prowadzić samochodu, ale był też pod wpływem narkotyków. Co więcej, jego pojazd nie miał aktualnych badań technicznych.

Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w Białkach, na terenie gminy Siedlce. Podczas rutynowej kontroli, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego siedleckiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej Forda, za kierownicą którego siedział 39-latek.

– Już w trakcie sprawdzania dokumentów wyszło na jaw, że kierowca nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu. Jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. To jednak nie był koniec problemów. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego i przeprowadzili test na obecność środków odurzających. Mężczyzna był trzeźwy, jednakże wynik badania na zawartość środków odurzających w organizmie był pozytywny – urządzenie wykazało obecność THC oraz substancji pochodnych kokainy. Dodatkowo pojazd, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych. W związku z tym funkcjonariusze elektronicznie zatrzymali dowód rejestracyjny. 39-latek został zatrzymany i trafił do policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Mundurowi przypominają, że lekceważenie przepisów drogowych może mieć poważne konsekwencje. Prowadzenie bez uprawnień jest dużym ryzykiem, ale łączenie tego z jazdą pod wpływem narkotyków stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

