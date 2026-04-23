Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w Białkach, na terenie gminy Siedlce. Podczas rutynowej kontroli, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego siedleckiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej Forda, za kierownicą którego siedział 39-latek.

– Już w trakcie sprawdzania dokumentów wyszło na jaw, że kierowca nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu. Jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. To jednak nie był koniec problemów. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego i przeprowadzili test na obecność środków odurzających. Mężczyzna był trzeźwy, jednakże wynik badania na zawartość środków odurzających w organizmie był pozytywny – urządzenie wykazało obecność THC oraz substancji pochodnych kokainy. Dodatkowo pojazd, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych. W związku z tym funkcjonariusze elektronicznie zatrzymali dowód rejestracyjny. 39-latek został zatrzymany i trafił do policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Mundurowi przypominają, że lekceważenie przepisów drogowych może mieć poważne konsekwencje. Prowadzenie bez uprawnień jest dużym ryzykiem, ale łączenie tego z jazdą pod wpływem narkotyków stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.