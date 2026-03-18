Siedlecki Helios zaprasza dzieci w najbliższe weekendy na seanse Bluey z konkursami

Monika Półbratek
2026-03-18 11:17

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny! W ramach projektu pracownicy kina proponują specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! W weekendy 21 i 22 oraz 27 - 29 marca – spotkania z Bluey!

i

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak „Filmowe Poranki w kinie Helios” czy „Pierwszy raz w kinie” jak i propozycje jednorazowe.

Jak informują pracownicy kina, „Bluey w kinie: Kolekcja Zabawy z przyjaciółmi” to godzina świetnej zabawy, zawierająca osiem odcinków z trzech sezonów serialu, celebrujących zabawę i wyobraźnię z przyjaciółmi i rodziną! Kompilacja przedstawia ulubione gry Bluey, takie jak Cienistym Szlakiem i Ośmiornica, oraz podkreśla wyjątkowe chwile przyjaźni w odcinkach Cyrk i Ślizgawka – wszystko pełne radości i śmiechu.

Czas trwania filmu: 55 min. Przed seansem czekać na Widzów będą quizy i zagadki do rozwiązania! Więcej informacji w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/repertuar.

i

Autor: Helios Siedlce/ Facebook
Siedlce
Helios dla Dzieci
kina helios