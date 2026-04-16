Sokołowscy tancerze z PNC Dance Studio ze świetnymi wynikami na zawodach w Norwegii

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-04-16 7:57

„Norwegia zdobyta” – cieszą się sokołowscy tancerze z PNC Dance Studio. Ostatnio wyjechali na swoje pierwsze zawody zagraniczne, z których wrócili z sukcesami. Trzymając się swojej dewizy „PONAD NORME” zdobyli łącznie siedem medali!

Sokołowscy Tancerze z PNC Dance Studio wrócili z Norwegii z medalami
Sokołowscy Tancerze z PNC Dance Studio wrócili z Norwegii z medalami Sokołowscy Tancerze z PNC Dance Studio wrócili z Norwegii z medalami Sokołowscy Tancerze z PNC Dance Studio wrócili z Norwegii z medalami Sokołowscy Tancerze z PNC Dance Studio wrócili z Norwegii z medalami
Wyniki zawodów tanecznych w Norwegii:

  • 1. miejsce solo Battle - Wiktoria Nasiłowska,
  • 2. miejsce formacje - PNC JUNIOR,
  • 2. miejsce solo Battle - Milena Żuk,
  • 2. miejsce duety - Wiktoria Ładziak & Zuzanna Socha,
  • 3. miejsce formacje - PNC CREW,
  • 3. miejsce solo Battle - Lena Sobieska,
  • 3. miejsce duety - Milena Żuk & Nadia Kozak.

Tak dużych sukcesów serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych!

Sponsorami zawodów byli: Miasto Sokołów Podlaski, Zakłady Mięsne Zakrzewscy, InnoCar GMBH, Stalfa, Multimet, Bowim, Dina, Salony Optyczne Jeżowscy - Artur Jeżowski & Jarosław Jeżowski, IZKA, Bimodo, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej, Pracownicy SOR SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim oraz mieszkańcy, którzy wspierali zbiórki organizowane na ten cel.

Sokołowscy Tancerze z PNC Dance Studio wrócili z Norwegii z medalami
