Sokołowscy tancerze z PNC Dance Studio ze świetnymi wynikami na zawodach w Norwegii

Wyniki zawodów tanecznych w Norwegii:
- 1. miejsce solo Battle - Wiktoria Nasiłowska,
- 2. miejsce formacje - PNC JUNIOR,
- 2. miejsce solo Battle - Milena Żuk,
- 2. miejsce duety - Wiktoria Ładziak & Zuzanna Socha,
- 3. miejsce formacje - PNC CREW,
- 3. miejsce solo Battle - Lena Sobieska,
- 3. miejsce duety - Milena Żuk & Nadia Kozak.
Tak dużych sukcesów serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych!
Sponsorami zawodów byli: Miasto Sokołów Podlaski, Zakłady Mięsne Zakrzewscy, InnoCar GMBH, Stalfa, Multimet, Bowim, Dina, Salony Optyczne Jeżowscy - Artur Jeżowski & Jarosław Jeżowski, IZKA, Bimodo, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej, Pracownicy SOR SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim oraz mieszkańcy, którzy wspierali zbiórki organizowane na ten cel.