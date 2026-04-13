Zaparkowany samochód ostrzelany w Sokołowie Podlaskim? Trwa poszukiwanie sprawcy zniszczenia auta

„Strzelanina niedaleko szkoły na Repkowskiej. Proszę o pomoc.
Poszukuję osób, które w niedzielę 12.04.2026 między 13.00 a 14.00 poruszały się wokół Szkoły Podstawowej nr 3, po ulicach: Repkowska, Siedlecka, Przeskok, Graniczna, Wilczyńskiego, Międzyrzecka, Długa – autem lub pieszo, mają kamerki samochodowe lub widziały kogoś, kto niepokojąco się zachowywał. Lub też słyszał ktoś o tej porze hałasy / huki przypominające wystrzały.
Mężczyzna, którego poszukuję, jest normalnej postury ciała, ma ok. 185 cm wzrostu, raczej bez zarostu. Ubrany był w czarną bluzę z kapturem i ciemne spodnie. Buty z białym paskiem.
Ten człowiek ostrzelał auto mojej mamy.
Osoby posiadające wiedzę na ten temat proszę o pozostawienie komentarza lub zgłoszenie się na Policję, gdyż sprawa została zgłoszona. Żyjemy w niespokojnych czasach, nie wolno tego bagatelizować” – czytamy w opublikowanym na Facebooku ogłoszeniu.
Sprawdziliśmy, czy faktycznie doszło do tego rodzaju przestępstwa i czy sprawa naprawdę została zgłoszona na lokalnej komendzie. Jak się okazało, sokołowscy policjanci rzeczywiście poszukują sprawcy zniszczenia mienia.
– Potwierdzam, w dniu 12 kwietnia około godz. 16:10 z polecenia dyżurnego mundurowi udali się na ul. Repkowską w Sokołowie Podlaskim, gdzie według zgłoszenia miało dojść do uszkodzenia pojazdu marki Volkswagen Passat, zaparkowanego na posesji, przez nieustalonego mężczyznę, przy użyciu dotychczas nieustalonego narzędzia. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległa tylna szyba oraz pokrywa komory bagażnika. Mężczyzna po zaistniałym zdarzeniu oddalił się. Od zgłaszającego zostało przyjęte zawiadomienie z art. 288 par. 1 kk (uszkodzenie mienia). Na miejscu wykonano czynności dochodzeniowo-śledcze, zabezpieczono monitoring. – poinformowała nas mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego zagadkowego zdarzenia. Świadkowie proszeni są o kontakt z dyżurnym sokołowskiej komendy.