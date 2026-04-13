Zaparkowany samochód ostrzelany w Sokołowie Podlaskim? Trwa poszukiwanie sprawcy zniszczenia auta

„Strzelanina niedaleko szkoły na Repkowskiej. Proszę o pomoc.

Poszukuję osób, które w niedzielę 12.04.2026 między 13.00 a 14.00 poruszały się wokół Szkoły Podstawowej nr 3, po ulicach: Repkowska, Siedlecka, Przeskok, Graniczna, Wilczyńskiego, Międzyrzecka, Długa – autem lub pieszo, mają kamerki samochodowe lub widziały kogoś, kto niepokojąco się zachowywał. Lub też słyszał ktoś o tej porze hałasy / huki przypominające wystrzały.

Mężczyzna, którego poszukuję, jest normalnej postury ciała, ma ok. 185 cm wzrostu, raczej bez zarostu. Ubrany był w czarną bluzę z kapturem i ciemne spodnie. Buty z białym paskiem.

Ten człowiek ostrzelał auto mojej mamy.

Osoby posiadające wiedzę na ten temat proszę o pozostawienie komentarza lub zgłoszenie się na Policję, gdyż sprawa została zgłoszona. Żyjemy w niespokojnych czasach, nie wolno tego bagatelizować” – czytamy w opublikowanym na Facebooku ogłoszeniu.