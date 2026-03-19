Spotkanie wokół postaci Magdaleny Abakanowicz w NoveKino Siedlce już 25 marca

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie pierwszy pełnometrażowy i przekrojowy film poświęcony jednej z najważniejszych artystek XX wieku – Magdalenie Abakanowicz (1930–2017). Mimo światowej sławy, artystka przez lata nie doczekała się tak kompleksowego filmowego portretu. „Abakamania” to projekt niekomercyjny, zrodzony z pasji i misji przywrócenia pamięci o kobiecie, która zrewolucjonizowała sztukę tkaniny i rzeźby na całym świecie.

Róża Fabjanowska – autorka scenariuszy i realizatorka filmów dokumentalnych oraz programów poświęconych kulturze. Absolwentka socjologii kultury na UŁ, od 1992 roku dziennikarka, a od 2012 roku niezależna producentka filmowa.

Sławomir Malcharek – operator, dokumentalista i producent. Z branżą telewizyjną związany od 1978 roku (represjonowany w stanie wojennym), od początku lat 90. realizuje autorskie projekty dokumentalne.

Film powstawał przez wiele lat w oparciu o unikatowe materiały archiwalne oraz reportaże z wystaw artystki, realizowane w Polsce i za granicą. Będzie to rzadka okazja, by porozmawiać o dziedzictwie twórczyni monumentalnych instalacji obecnych na niemal wszystkich kontynentach.

Film i spotkanie już w środę 25 marca o 19.00 w NoveKino Siedlce.