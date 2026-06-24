Starawieś: Zapłaci wysoki mandat i stracił prawo jazdy

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-24 12:37

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego węgrowskiej komendy zatrzymali kierującego pojazdem Renault, który dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym. Mężczyzna jechał 140 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. 48-latek został ukarany mandatem i stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego w fluorescencyjnej kamizelce i służbowej czapce, dokonujący pomiaru prędkości ręcznym radarem przy drodze. W tle widoczne rozmyte samochody na dwukierunkowej jezdni. Więcej informacji o mandatach za przekroczenie prędkości przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Podkarpacka Policja/ Materiały prasowe Podsumowanie akcji "Prędkość" na Podkarpaciu.

- 24 czerwca w miejscowości Starawieś funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili statyczny pomiar prędkości. W pewnym momencie zauważyli pojazd marki Renault, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Wskazania policyjnego radaru wykazały 140 km/h. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 48‑letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego. Pomiar potwierdził, że mężczyzna poruszał się z prędkością 140 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 70 km/h – informuje asp. Monika Księżopolska z KPP w Węgrowie.

Za to rażące wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a na jego konto przypisano 14 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy, co jest standardową konsekwencją przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie limitów prędkości. Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych, a jej skutki mogą być tragiczne.  

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