Starawieś: Zapłaci wysoki mandat i stracił prawo jazdy

- 24 czerwca w miejscowości Starawieś funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili statyczny pomiar prędkości. W pewnym momencie zauważyli pojazd marki Renault, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Wskazania policyjnego radaru wykazały 140 km/h. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 48‑letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego. Pomiar potwierdził, że mężczyzna poruszał się z prędkością 140 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 70 km/h – informuje asp. Monika Księżopolska z KPP w Węgrowie.

Za to rażące wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a na jego konto przypisano 14 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy, co jest standardową konsekwencją przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie limitów prędkości. Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych, a jej skutki mogą być tragiczne.