Szybciej koleją z Siedlec do Sokołowa Podlaskiego – PKP PLK informuje o przyśpieszeniu prac na linii kolejowej

Skrócony czas podróży koleją

Zmodernizowanie infrastruktury kolejowej ma usprawnić podróż koleją z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec. Po zakończeniu prac, czas dojazdu będzie szybszy i wyniesie około 30 minut. Dojazd do Warszawy zajmie wtedy około dwóch godzin w przypadku pociągów osobowych i nawet 90 minut dla połączeń przyspieszonych.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK przekazała Polskiej Agencji Prasowej w środę, 25 marca, że przyspieszenie inwestycji to efekt zmiany formuły procesu administracyjnego oraz wcześniejszego uzyskania pozwoleń na budowę:

– W momencie podpisywania umowy z wykonawcami zakładano, iż zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych nastąpi w 2027 roku, a roboty budowlane ruszą na przełomie 2027 i 2028 roku – wyjaśniła rzeczniczka. – Tymczasem dzięki sprawnej realizacji prac projektowych oraz dobrej współpracy z wykonawcami, roboty zasadnicze rozpoczną się w połowie 2026 roku, czyli rok wcześniej niż pierwotnie zakładano – zaznaczyła Znajewska-Pawluk.

Przebieg prac modernizacyjnych na trasie kolejowej

Jak podaje PAP, prace przygotowawcze do wykonania inwestycji podjęto już się październiku 2025 roku, a po przerwie zimowej wznowiono je w marcu 2026 roku. Obecnie wykonawca dostarcza tłuczeń na plac budowy. Wcześniej zrealizował wymianę części torów na odcinku Sokołów Podlaski–Podnieśno oraz przeprowadził prace rozbiórkowe na stacji Sokołów Podlaski.

W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę ośmiu stacji i przystanków w: Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie (stacja towarowa), Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach, Sokołowie Podlaskim. Według PKP PLK odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm ZRK-DOM w Poznaniu, spółka Trakcja oraz Intop Warszawa. Umowa opiewa na 245,3 mln zł.

Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na IV kwartał 2027 r., natomiast w III kwartale 2028 roku planowane jest uzyskanie decyzji dopuszczających ponowne uruchomienie ruchu pociągów.

Rządowy program Kolej+

Rewitalizacja linii nr 55 to jeden z czterech projektów realizowanych w województwie mazowieckim w ramach rządowego programu Kolej+. Jego celem jest odbudowa i rozwój lokalnych połączeń kolejowych w regionach, które przez lata były pomijane na kolejowej mapie Polski. Program ma wartość ok. 13,3 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld to środki jednostek samorządu terytorialnego. Program będzie realizowany do 2032 r. (PAP)

