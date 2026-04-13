Uczennica siedleckiego „Prusa” finalistką ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej

Monika Półbratek
2026-04-13 6:53

Natalia Filipowicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach została finalistką etapu krajowego LII Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce.

Autor: I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach/ Materiały prasowe

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce to jeden z najbardziej wymagających konkursów dla uczniów zainteresowanych fizyką i inżynierią. Droga do finału prowadziła przez trzy etapy pełne trudnych zadań, obejmujących m.in. analizę obwodów prądu stałego i przemiennego, zagadnienia z termodynamiki, kinematyki czy energetyki.

Finał konkursu odbył się 28 marca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Opiekunem uczennicy był nauczyciel Sławomir Miernicki.

Zdobycie tytułu finalistki to dla Natalii Filipowicz nie tylko ogromny prestiż, ale także możliwość przyjęcia na wybrane kierunki techniczne poza standardową rekrutacją.

Gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów!

