Unikatowe mozaiki przy Starostwie Powiatowym w Siedlcach zostały wpisane do rejestru zabytków

Decyzja MWKZ

„Mozaiki wykonane na elewacji dawnego gmachu Miejskiej Rady Narodowej, wpisują się w popularny w latach 60. i 70. XX w. nurt estetyzacji przestrzeni publicznych, polegający na wprowadzeniu wielkoformatowych dekoracji plastycznych jako integralnego elementu kompozycji modernistycznych założeń architektonicznych. Dekoracyjny charakter kompozycji w założeniu humanizował surową bryłę kubicznych budowli, przełamując monotonię formy dynamiczną, najczęściej barwną i dynamiczną kompozycją o charakterze abstrakcyjnym lub przedstawieniowym. Mozaiki wykonane na elewacji obecnego budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach to jedyny przykład tego typu twórczości, zachowany w przestrzeni publicznej miasta Siedlce. Kompozycje umieszczone po obu stronach reprezentacyjnego wejścia do budynku, usytuowane w eksponowanych miejscach miały walor nie tylko estetyczny, ale także reprezentacyjny. Dekoracja wykonana na przełomie 1968 i 1969 r. przez Izabelę Płachecką, odzwierciedlała aspiracje ówczesnych włodarzy miasta. Dopełniające się wzajemnie panneau symbolizowały bogatą historię regionu oraz jego dynamiczny rozwój gospodarczy. Elementy przedstawieniowe, związane z dziejami i historią Siedlec (herb miasta, mapa regionu z lokalizacją większych miejscowości, motyw syreny) zestawione zostały z abstrakcyjnymi polami o intensywnej kolorystyce, nieregularnych kształtach oraz kontrastowym zestawieniu, co stanowi świadectwo ówczesnych tendencji artystycznych”. – wskazuje w uzasadnieniu swojej decyzji Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Historia budynku

Modernistyczny budynek Starostwa Powiatowego w Siedlcach wybudowano w drugiej połowie lat 60. XX w., wg projektu Ryszarda Piechoty z Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie. Pierwotnie obiekt wzniesiony został jako gmach Miejskiej Rady Narodowej oraz siedziba PKO, PZU oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu „Ruch”. Prace budowlane wykonało Siedleckie Przedsiębiorstwo Budowlane. Budynek założono na rzucie litery „C”, pięciokondygnacyjny główny korpus usytuowany został równolegle do ulicy Piłsudskiego, po obu jego stronach od strony południowej wzniesiono jednokondygnacyjne skrzydła boczne (pawilony), między którymi wykonano podest z szerokim schodami, prowadzącymi do budynku głównego oraz obu pawilonów.

Na ścianach szczytowych skrzydeł (od strony ul. Piłsudskiego) wykonana została dekoracja ceramiczna autorstwa warszawskiej artystki Izabeli Płacheckiej. Dekoracje ceramiczne wykonano na przełomie 1968 i 1969 r. Przeprowadzane w późniejszych latach remonty objęły m.in. przebudowę otworów okiennych obu skrzydeł bocznych od strony dziedzińca oraz schodów (zmieniono geometrię schodów, wprowadzono zieleńce oraz poręcze).

