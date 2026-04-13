Wielki powrót arcydzieła do NoveKino Siedlce. „Pianista” w jakości 4K na dużym ekranie!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-04-13 20:28

Mieszkańcy Siedlec i okolic będą mogli wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu filmowym. Po ponad dwóch dekadach od swojej światowej premiery, do NoveKino Siedlce powraca jeden z najważniejszych obrazów w historii kina – „Pianista” Romana Polańskiego. To nagrodzone Złotą Palmą i trzema Oscarami arcydzieło zostało poddane gruntownej cyfrowej rekonstrukcji, dzięki czemu widzowie będą mogli podziwiać każdy szczegół w najwyższej jakości 4K.

Wielki powrót arcydzieła do NoveKino Siedlce. „Pianista” w jakości 4K na dużym ekranie!

Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

Film „Pianista”, oparty na poruszających wspomnieniach Władysława Szpilmana, to nie tylko dokumentacja przetrwania w wojennej Warszawie, ale przede wszystkim uniwersalne i niezwykle silne świadectwo potęgi sztuki. Wybitna kreacja Adriena Brody’ego, który za rolę tytułowego pianisty otrzymał Oscara, wciąż uchodzi za jedną z najbardziej autentycznych i poruszających w kinie XXI wieku.

Seanse w NoveKino Siedlce ruszają już od 17 kwietnia. To doskonała szansa, by nadrobić zaległości lub przypomnieć sobie tę kultową produkcję w warunkach, na jakie zasługuje – na wielkim ekranie, z krystalicznie czystym obrazem i dźwiękiem.

Film szczególnie polecany jest grupom szkolnym. „Pianista” to doskonały tekst kultury, który w sposób wierny i angażujący rekonstruuje wydarzenia historyczne, stając się idealnym punktem wyjścia do lekcji historii czy języka polskiego. Z myślą o edukacji, NoveKino Siedlce oferuje nauczycielom możliwość dostosowania daty oraz godziny seansu specjalnie dla ich klas.

Więcej informacji w repertuarze: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19276 i pod numerami telefonów: 25 640 77 66, 25 640 77 55 oraz 663 220 910.

Wielki powrót arcydzieła do NoveKino Siedlce. „Pianista” w jakości 4K na dużym ekranie!

Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
