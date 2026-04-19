Za nami XVIII Wiosna na polu i w ogrodzie.

Monika Półbratek
2026-04-19 19:51

Już po raz osiemnasty siedlecki oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie zorganizował imprezę promocyjno-targową „Wiosna na polu i w ogrodzie”. Pogoda musiała być zamówiona, bo dopisała wyjątkowo, a wydarzenie, które odbyło się w niedzielę, 19 kwietnia, na terenie MODR, przy ul. Kazimierzowskiej 21 w Siedlcach, odwiedziły tłumy mieszkańców Siedlec i regionu.

Impreza Wiosna na polu i w ogrodzie odbyła się w Siedlcach już po raz 18.
Podczas 18. targów „Wiosna na polu i w ogrodzie” można było zakupić: kwiaty, krzewy ozdobne, drzewa owocowe, wyroby rękodzieła artystycznego i ludowego, artykuły spożywcze oraz sprzęt ogrodniczy. Na targach nie zabrakło stoisk gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, zagród edukacyjnych, a także pasiek pszczelich. Przy niektórych stoiskach można było również skorzystać z degustacji produktów regionalnych.

W tegorocznym programie wydarzenia znalazły się też prezentacje stoisk instytucji związanych z rolnictwem i firm, które działają na rzecz rolnictwa. Tradycyjnie imprezę odwiedzili również reprezentanci Uniwersytetu w Siedlcach i Nadleśnictwa Siedlce.

Podczas targów odbyły się także quizy i konkursy o tematyce florystycznej oraz ekologicznej. Spotkanie uświetniły muzyczne występy lokalnych artystów i zespołów ludowych. Kolejna „Wiosna na polu i w ogrodzie” dopiero za rok!

