Zaginięcie 14-letniego Jakuba w Siedlcach. Rodzina odchodzi od zmysłów

Poszukiwania 14-letniego Jakuba z Siedlec

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pracują nad odnalezieniem 14-letniego Jakuba Pietrzykowskiego. Młody chłopak wyszedł ze swojego domu znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza we wtorek, 24 marca, tuż po godzinie 15. Od tamtego momentu nastolatek nie wrócił do domu. Nie skontaktował się również z rodziną. Bliscy zaginionego są przerażeni całą sytuacją, ponieważ chłopiec nigdy w przeszłości nie urywał kontaktu na tak długi czas.

Jakub Pietrzykowski z Siedlec. Rysopis i ubiór

Miejscowi stróże prawa udostępnili w przestrzeni publicznej fotografię poszukiwanego chłopca oraz zaprezentowali dokładne informacje dotyczące jego wyglądu.

wzrost: około 170-175 cm

około 170-175 cm wiek: 14 lat, ale wygląda na 16 lat

14 lat, ale wygląda na 16 lat budowa ciała: szczupła

szczupła włosy: koloru jasny blond

koloru jasny blond zarost: brak zarostu na twarzy

brak zarostu na twarzy oczy: koloru niebieskiego

W momencie opuszczania mieszkania czternastolatek miał na sobie czarny dres wyprodukowany przez firmę „Pitbull”, który charakteryzuje się jasnymi, pionowymi napisami umieszczonymi na bokach obu rękawów i nogawek. Oprócz tego chłopak założył granatową kurtkę z niewielkim logo producenta na klatce piersiowej, a na nogach miał białe sportowe obuwie marki „Nike”. Zaginiony zabrał ze sobą również czarną saszetkę zakładaną przez ramię oraz granatowy plecak z logotypem firmy „Puma”.

Przedstawiciele siedleckiej policji zaznaczają dodatkowo, że w dniu zaginięcia młody mieszkaniec miasta mógł ewentualnie przebrać się w czerwony dres marki „Pitbull” ozdobiony charakterystycznymi białymi lampasami.

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nieletniego, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112” - apelują siedleccy policjanci.

