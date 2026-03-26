Zaginięcie 14-letniego Jakuba w Siedlcach. Rodzina odchodzi od zmysłów

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Andrzej Woźniak
2026-03-26 13:16

Siedleccy funkcjonariusze intensywnie poszukują 14-letniego Jakuba Pietrzykowskiego. Chłopiec opuścił swoje miejsce zamieszkania przy ulicy Sienkiewicza we wtorek (24 marca) i ślad po nim zaginął. Do tej pory młody mieszkaniec miasta nie dał znaku życia swoim bliskim. Funkcjonariusze z miejscowej komendy proszą o wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu nastolatka.

zaginiony Jakub Pietrzykowski

i

Autor: KMP w Siedlcach/Pixabay/ Materiały prasowe

Poszukiwania 14-letniego Jakuba z Siedlec

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pracują nad odnalezieniem 14-letniego Jakuba Pietrzykowskiego. Młody chłopak wyszedł ze swojego domu znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza we wtorek, 24 marca, tuż po godzinie 15. Od tamtego momentu nastolatek nie wrócił do domu. Nie skontaktował się również z rodziną. Bliscy zaginionego są przerażeni całą sytuacją, ponieważ chłopiec nigdy w przeszłości nie urywał kontaktu na tak długi czas.

Polecany artykuł:

Jakub Pietrzykowski z Siedlec. Rysopis i ubiór

Miejscowi stróże prawa udostępnili w przestrzeni publicznej fotografię poszukiwanego chłopca oraz zaprezentowali dokładne informacje dotyczące jego wyglądu.

  • wzrost: około 170-175 cm
  • wiek: 14 lat, ale wygląda na 16 lat
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: koloru jasny blond
  • zarost: brak zarostu na twarzy
  • oczy: koloru niebieskiego

W momencie opuszczania mieszkania czternastolatek miał na sobie czarny dres wyprodukowany przez firmę „Pitbull”, który charakteryzuje się jasnymi, pionowymi napisami umieszczonymi na bokach obu rękawów i nogawek. Oprócz tego chłopak założył granatową kurtkę z niewielkim logo producenta na klatce piersiowej, a na nogach miał białe sportowe obuwie marki „Nike”. Zaginiony zabrał ze sobą również czarną saszetkę zakładaną przez ramię oraz granatowy plecak z logotypem firmy „Puma”.

Przedstawiciele siedleckiej policji zaznaczają dodatkowo, że w dniu zaginięcia młody mieszkaniec miasta mógł ewentualnie przebrać się w czerwony dres marki „Pitbull” ozdobiony charakterystycznymi białymi lampasami.

zaginiony Jakub Pietrzykowski

i

Autor: KMP w Siedlcach/ Materiały prasowe

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nieletniego, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112” - apelują siedleccy policjanci.

Polecany artykuł:

Sonda
Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej?
