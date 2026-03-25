Od 27 marca do 3 kwietnia utrudnienia na ulicy Partyzantów w Łukowie

Wykonawca inwestycji planuje prowadzić roboty w godzinach 7:00-17:00 od najbliższego piątku, 27 marca 2026 r. Zakończenie prac drogowych przewidziano na 3 kwietnia 2026 r.. Podany termin uwzględnia możliwe czynniki ryzyka, w tym warunki pogodowe i kwestie techniczne, dlatego w przypadku sprzyjających okoliczności, prace mogą zakończyć się wcześniej.

Roboty prowadzone przez firmę PRD Lubartów S.A. będą realizowane na odcinku ul. Partyzantów (od ul. Wyszyńskiego do ul. Spokojnej). W trakcie prac wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu jednego pasa jezdni i wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Zablokowany będzie dojazd od ul. Spokojnej w kierunku ul. Wyszyńskiego, a ruch odbywać się będzie naprzemiennie jednym pasem – w zależności od etapu robót, po lewej lub prawej stronie jezdni. Jak informuje wykonawca, pojazdy ze skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ul. Wyszyńskiego będą kierowane na czynny pas ruchu ul. Partyzantów.

Wykonawca apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz – w miarę możliwości – korzystanie z tras alternatywnych. W przypadku zmian w organizacji ruchu lub harmonogramie prac mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Źródło: inf. pras. Urząd Gminy Łuków