Za nami wieczór autorski Sebastiana Barana „Zepsute jabłko” w Łukowskim Ośrodku Kultury

Monika Półbratek
2026-03-24 9:40

W sobotę 21 marca 2026 r. w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury odbył się wieczór autorski Sebastiana Barana zatytułowany „Zepsute jabłko”. Spotkanie symbolicznie wpisało się w obchody Światowego Dnia Poezji.

Podczas wydarzenia zgromadzona publiczność miała okazję poznać twórczość poety Sebastiana Barana, która ma bardzo osobisty i emocjonalny charakter. Jego utwory poruszają tematy codzienności, wewnętrznych przeżyć oraz ludzkiej wrażliwości. Ich interpretacje zaprezentowali także recytatorzy Łukowskiego Ośrodka Kultury: Anna Grudzień i Dawid Gracjan Grudzień, którzy wsparli autora, nadając jego wierszom dodatkowy wymiar artystyczny.

Spotkanie przebiegło w kameralnej, skupionej atmosferze, sprzyjającej odbiorowi poezji i refleksji nad jej przesłaniem. Było nie tylko prezentacją dorobku autora, ale także okazją do bezpośredniego kontaktu z twórcą i rozmowy o jego inspiracjach. Na stronie YouTube ŁOK będzie dostępne nagranie z tego wydarzenia.

Źródło: inf. pras. ŁOK

