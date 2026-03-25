Małżeństwo z Siedlec zaufało fałszywemu trenerowi inwestycyjnemu. Straciło 84 tys. zł!

Do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosiło się małżeństwo, które padło ofiarą oszustwa internetowego. Pokrzywdzeni poinformowali funkcjonariuszy, że do zdarzenia doszło w okresie od 19 lutego do 19 marca 2026 roku.

– Z uzyskanych informacji wynika, że trafili oni na ofertę szkolenia inwestycyjnego, prowadzonego przez osobę działającą za pośrednictwem internetu. Oszust przekonywał ich, że dzięki platformie brokerskiej mogą szybko i bezpiecznie zarabiać pieniądze na giełdzie papierów wartościowych, kupując i sprzedając akcje różnych spółek. W trakcie kontaktu sprawca wzbudził zaufanie, instruował, jakie kroki należy podejmować, a także zapewniał o wysokich i pewnych zyskach. Pokrzywdzeni, wierząc w przedstawione informacje, przekazali swoje pieniądze. W efekcie stracili łącznie 84 000 złotych. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy siedleckiej komendy.

Jak nie dać się oszukać? Siedlecka policja przypomina zasady bezpieczeństwa:

Nie wierz w szybki i pewny zysk – każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Obietnice gwarantowanych zysków to najczęściej oszustwo.

Sprawdzaj firmy i platformy – zanim zainwestujesz pieniądze, upewnij się, czy dana firma działa legalnie i posiada odpowiednie zezwolenia.

Uważaj na „doradców" z internetu – osoby kontaktujące się przez komunikatory lub telefon mogą podszywać się pod ekspertów.

Nie udostępniaj danych i dostępu do konta – nigdy nie podawaj loginów, haseł ani kodów autoryzacyjnych osobom trzecim.

Nie instaluj nieznanych programów – oszuści często proszą o instalację aplikacji do zdalnego pulpitu, aby przejąć kontrolę nad komputerem lub kontem bankowym.

Konsultuj decyzje finansowe – w razie wątpliwości porozmawiaj z rodziną, doradcą finansowym lub zgłoś się do banku.

Pamiętajmy! Ostrożność i zdrowy rozsądek to najlepsza ochrona przed przestępcami.