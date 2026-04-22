Zaglądamy na budowę S19 na odcinku Malewice – Chlebczyn. Zobacz zdjęcia!

Prace na odcinku Malewice - Chlebczyn obejmują budowę niemal 25-kilometrowego fragmentu S19 oraz mostu przez rzekę Bug. Most, który powstaje na bugu połączy powiaty siemiatycki i łosicki, ma blisko 660 m długości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje na stronie kontraktu, że most został już wykonany w blisko 90%. Zaawansowanie robót na całym odcinku szacowane jest na 82%. Zgodnie z zapowiedziami cały odcinek S19 ma być gotowy jeszcze w tym roku.

Nowa droga ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając z tej miejscowości ruch tranzytowy. Niemal 25-kilometrowy odcinek będzie najbardziej na południe wysuniętym fragmentem S19 na Podlasiu.