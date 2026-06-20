Zderzenie z łosiem na DK-92 w Grochówce. Kierowca trafił do szpitala!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-20 8:45

Do groźnego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę ( 19/20 czerwca) w miejscowości Grochówka w gminie Zbuczyn.

Wypadek w Grochówce
Autor: M.K. / grupa prywatna/ Facebook

- Na ul. Warszawskiej ( DK-92) w Grochówce doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala – informuje siedlecka policja.

W czasie prowadzenia działań ratowniczych droga krajowa była całkowicie zablokowana.

Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach. -Szczególną uwagę zwracajcie na odcinkach przebiegających przez tereny leśne – dzikie zwierzęta mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię – apelują policjanci.

powiat siedlecki
gmina Zbuczyn
zderzenie z łosiem