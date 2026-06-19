VI Festiwal Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę” już 20 czerwca w Siedlcach. Sprawdź program bezpłatnych spektakli w CkiS!

Program / harmonogram VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę” 2026:
- 10:00 => Teatr SAFO, Rydułtowy - MLECZ
- 11:25 => Teatr Bez Przesady, Ostróda - KTO SZUKA TEŻ BŁĄDZI
- 12:45 => Teatr BaWiMo, Białystok - MIŁOŚĆ JEDEN KŁĘBEK NERWÓW ŻADEN TANIEC POD RYBIĄ SKAŁĄ
- 13:40 => Przerwa
- 14:40 => Kalokagathia Impro/Teatr Lab, Białystok - MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU
- 16:30 => Teatr KAPSL'OK, Warszawa - LIBERTYN
- 18:35 => Teatr LICHO - Białystok - CO SWÓJ, TO NIE OBCY
- 20:00 => Omówienie
- 21:45 => Werdykt i wręczenie nagród
- 22:00 => Koniec i kropka.
Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny. Zwarto wspólnie świętować teatru i kibicować uczestnikom festiwalu!