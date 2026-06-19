VI Festiwal Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę” już 20 czerwca w Siedlcach. Sprawdź program bezpłatnych spektakli w CkiS!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-19 12:16

Sobota 20 czerwca będzie dniem pełnym teatru tworzonego z pasją i sercem. Na widzów czeka sześć wyselekcjonowanych spektakli, spotkania i rozmowy w kuluarach, otwarte omówienie jury oraz uroczyste wręczenie statuetek na zakończenie festiwalu. Czym jest kulaśność i czadowość na scenie, można się przekonać, odwiedzając festiwal w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach między 10.00 a 22.00. Wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny!

Program / harmonogram VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę” 2026:

  • 10:00 => Teatr SAFO, Rydułtowy - MLECZ
  • 11:25 => Teatr Bez Przesady, Ostróda - KTO SZUKA TEŻ BŁĄDZI
  • 12:45 => Teatr BaWiMo, Białystok - MIŁOŚĆ JEDEN KŁĘBEK NERWÓW ŻADEN TANIEC POD RYBIĄ SKAŁĄ
  • 13:40 => Przerwa
  • 14:40 => Kalokagathia Impro/Teatr Lab, Białystok - MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU
  • 16:30 => Teatr KAPSL'OK, Warszawa - LIBERTYN
  • 18:35 => Teatr LICHO - Białystok - CO SWÓJ, TO NIE OBCY
  • 20:00 => Omówienie
  • 21:45 => Werdykt i wręczenie nagród
  • 22:00 => Koniec i kropka.

Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny. Zwarto wspólnie świętować teatru i kibicować uczestnikom festiwalu!

Program VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę” w Siedlcach
Autor: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach/ Materiały prasowe
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Siedlce
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
Festiwal Teatrów Amatorskich O Jackową Kulę