VI Festiwal Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę” już 20 czerwca w Siedlcach. Sprawdź program bezpłatnych spektakli w CkiS!

Sobota 20 czerwca będzie dniem pełnym teatru tworzonego z pasją i sercem. Na widzów czeka sześć wyselekcjonowanych spektakli, spotkania i rozmowy w kuluarach, otwarte omówienie jury oraz uroczyste wręczenie statuetek na zakończenie festiwalu. Czym jest kulaśność i czadowość na scenie, można się przekonać, odwiedzając festiwal w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach między 10.00 a 22.00. Wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny!