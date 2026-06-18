Finał Ekstraligi Rugby w Siedlcach już 20 czerwca! Na stadionie MKS Pogoń Awenta Siedlce zmierzy się z drużyną Energa Ogniwo Sopot

– Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych sportem, rugby, kulturą na super wydarzenie sportowe tego roku! Będzie to mecz o Mistrzostwo Polski w Rugby. Finał Ekstraligi Rugby zagra Awenta Pogon Siedlce kontra Energa Ogniwo Sopot. Dla Pogoni będzie to próba obrony tytułu mistrzowskiego, który wywalczyła rok temu. Nasz przeciwnik to renomowana firma, kilkanaście razy zdobywali tytuł mistrzowski. Jednak myślę, że tłumy kibiców, które mamy nadzieję przyjdą w sobotę na stadion, pomogą nam i wygramy ten mecz. Zapraszamy! – zachęca Jacek Wierzbicki z MKS Awenta Pogoń Siedlce.

W półfinałach Siedlczanie dość gładko pokonali Arkę w Gdyni wynikiem 59:12 (35:0), a w Siedlcach 49:21 (28:14). W finale może być trudniej, bo Ogniwo to utytułowany zespół, który 11 razy stawał na najwyższym podium, a na koncie ma łącznie 26 medali Mistrzostw Polski. Dorobek Pogoni to jeden złoty i jeden srebrny medal oraz trzy brązowe. W półfinałach Ogniwo uległo Orkanowi w Sochaczewie 14:24, a w Sopocie przegrywało do przerwy 7:19, w drugiej odsłonie Sopocianie udowodnili, że „w rugby gra się do końca” i wygrali 42:26. To silny, poukładany zespół, radzący sobie ze stresem.

Mecz finałowy rozgrywany jest w Siedlcach bo Awenta Pogoń Siedlce wygrała sezon zasadniczy Ekstraligi Rugby, własne boisko i żywiołowa publiczność to plusy dla siedleckiego zespołu. Ale na boisku będą się liczyły umiejętności radzenia sobie z presją i taktyka przygotowana przez trenerów na ten konkretny zespół. W ubiegłym roku na trybunach Stadionu Miejskiego zasiadł komplet publiczności, organizatorzy liczą na powtórkę frekwencji i wyniku.

Mecz już w sobotę, 20 czerwca, o godz. 14.00. Bramy i kasa Stadionu Miejskiego przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach będą otwarte w dniu wydarzenia od godz. 13.00. Bilety w cenie 20 zł (mężczyźni), 10 zł (kobiety) i 0 zł (dzieci) są dostępne w internecie na stronie: https://kupbilet.siedlce.pl/. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Fight.