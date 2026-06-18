Film „Zaproszenie” już 24 czerwca w NoveKino Siedlce w ramach cyklu „Oczami Kobiet”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-18 12:44

NoveKino Siedlce zaprasza na kolejne, wyjątkowe spotkanie w ramach lubianego przez mieszkanki miasta cyklu „Oczami Kobiet”. Tym razem na wielkim ekranie zagości intrygujący, pełen napięcia seans – film „Zaproszenie”. To idealny pretekst, by w kobiecym gronie przyjrzeć się z bliska relacjom, sekretom i skrywanym pragnieniom, które potrafią wywrócić życie do góry nogami.

Ludzie w różnym wieku stoją w kolejce do kasy NoveKino Siedlce. Na ekranach widoczne są oferty na popcorn i napoje oraz repertuar. To idealne miejsce na seanse w ramach cyklu „Oczami Kobiet”, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek

Fabuła Filmu „Zaproszenie”

Poznajcie Joego i Angelę – małżeństwo z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek to wzór do naśladowania: spokojne życie w dobrej dzielnicy, udane dziecko i stabilizacja. Jednak pod tą idealną powierzchnią kryje się rutyna, nuda i niewypowiedziane żale. Wszystko zmienia się jednego wieczoru, gdy para zaprasza na kolację tajemniczych sąsiadów... Swobodna rozmowa przy winie szybko przeradza się w pełną dwuznaczności, niebezpieczną grę. Na jaw wychodzą głęboko skrywane fantazje ducha i ciała. Czy obie pary pójdą tej nocy spać we własnych łóżkach?

Informacje o seansie

Spotkanie w ramach cyklu „Oczami Kobiet” w NoveKino Siedlce już w środę, 24 czerwca o godz. 19:00.

– Przekonajcie się same, jak cienka jest granica między rutyną a pokusą... Do zobaczenia przed wielkim ekranem! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik kina.

Więcej o filmie w repertuarze: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19744

Film pt. „Zaproszenie” już 24 czerwca w NoveKino Siedlce
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
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