Żelków- Kolonia: Łoś spaceruje po ulicach, gmina apeluje o ostrożność!

KOMUNIKAT GMINY SIEDLCE

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z sygnałami dotyczącymi obecności łosia w pobliżu terenów zabudowanych i dróg naszej gminy w miejscowości Żelkow-Kolonia, chcielibyśmy poinformować, że w pełni monitorujemy sytuację i podjęliśmy już niezbędne kroki formalne.

Zwierzę jest pod ochroną, a wszelkie działania wobec niego muszą odbywać się zgodnie z literą prawa (Ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo łowieckie). Obecnie czekamy na wytyczne oraz decyzję Głównego Inspektoratu Weterynarii. Decyzja o ewentualnym odłowie, farmakologicznym uśpieniu i bezpiecznym transporcie zwierzęcia do naturalnego siedliska może być podjęta wyłącznie przez wyspecjalizowane służby. Samowolne działania w tym zakresie są surowo zabronione.

Apelujemy do mieszkańców i kierowców o ostrożność

Do czasu rozstrzygnięcia sytuacji przez odpowiednie służby, prosimy Państwa o zachowanie szczególnej rozwagi.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i zdjęcie nogi z gazu, zwłaszcza po zmroku. Łoś to potężne zwierzę, które może nagle pojawić się na jezdni. Kolizja z nim jest skrajnie niebezpieczna.

Pieszych, a szczególnie dzieci prosimy pod żadnym pozorem nie podchodźcie do zwierzęcia, by zrobić zdjęcie czy nagrać film. Gwałtowne ruchy mogą zostać uznane przez łosia za zagrożenie i sprowokować go do ataku. Prosimy o pilnowanie dzieci oraz trzymanie psów na smyczy podczas spacerów.

Prosimy nie dokarmiać zwierzęcia, a także nie pozostawiać jedzenia przy posesjach.

Jeśli zauważą Państwo sytuację bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, prosimy o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112.

Dziękujemy za wyrozumiałość i odpowiedzialną postawę. O wszelkich nowych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.