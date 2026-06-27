Zostanie zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej. Duże utrudnienia na trasie Kosów Lacki – Sokołów Podlaski!

- Od 29 czerwca od godz. 10:00 zostanie zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej nr 627 na trasie od Emilianowa do Bud Kupietyńskich. Zamknięcie związane jest z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów – informuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.