Burmistrz Piotr Płudowski zaprasza na spotkanie online „Porozmawiajmy o Łukowie”

To już drugie spotkanie burmistrza z Internautami, ale tym razem zostanie ono zorganizowane w nowej formule – zakładającej, że na pytania zadawane przez Internautów burmistrz będzie odpowiadał na bieżąco, jeszcze w trakcie transmisji.

Tematem rozmów podczas spotkania „Porozmawiajmy o Łukowie” będą aktualne sprawy miejskie, a także plany i wyzwania na przyszłość. To dobra okazja, by zapytać o konkretne inwestycje, codzienne problemy, a także podzielić się własnymi pomysłami na to, jak powinno rozwijać się miasto.

Spotkanie będzie transmitowane w najbliższy czwartek 19 lutego o godz. 19.00 na facebookowym fanpage’u burmistrza Piotra Płudowskiego.