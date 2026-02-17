Burmistrz Piotr Płudowski zaprasza na spotkanie online „Porozmawiajmy o Łukowie”

Monika Półbratek
2026-02-17 18:19

Mieszkańcy Łukowa będą mieli okazję porozmawiać z burmistrzem bez wychodzenia z domu. Piotr Płudowski zaprasza internautów na spotkanie online „Porozmawiajmy o Łukowie”, które odbędzie się w czwartek, 19 lutego, o godz. 19:00. Transmisja na żywo będzie prowadzona na oficjalnym profilu burmistrza na Facebooku.

Autor: Live Burmistrza 4x3 - 1, Urząd Miasta Łuków/ Canva.com

To już drugie spotkanie burmistrza z Internautami, ale tym razem zostanie ono zorganizowane w nowej formule – zakładającej, że na pytania zadawane przez Internautów burmistrz będzie odpowiadał na bieżąco, jeszcze w trakcie transmisji.

Tematem rozmów podczas spotkania „Porozmawiajmy o Łukowie” będą aktualne sprawy miejskie, a także plany i wyzwania na przyszłość. To dobra okazja, by zapytać o konkretne inwestycje, codzienne problemy, a także podzielić się własnymi pomysłami na to, jak powinno rozwijać się miasto.

Spotkanie będzie transmitowane w najbliższy czwartek 19 lutego o godz. 19.00 na facebookowym fanpage’u burmistrza Piotra Płudowskiego.

