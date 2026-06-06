Caritas Diecezji Siedleckiej uczciła okrągłe jubileusze 35 lat działalności i 20-lecia CIS w Siedlcach

Uroczyste obchody jubileuszowe z okazji 35 lat od reaktywowania Caritas Diecezji Siedleckiej oraz 20-lecia istnienia CIS zostały zorganizowane w czwartek, 28 maja 2026 roku. Rozpoczęła je Msza Św. w Katedrze Siedleckiej pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy. Następnie odbyło się spotkanie w głównej siedzibie Caritas przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz miasta i różnych siedleckich instytucji, pracowników Caritas, uczestników podległych jednostek, wolontariuszy i sympatyków organizacji.

– Akurat tak się składa, że te dwie instytucje są praktycznie w jednym miejscu, bo obie się mieszczą przy ulicy Budowlanej, dlatego też chcieliśmy połączyć te dwa wydarzenia. Jak każdy jubileusz, wspominamy te 35 lat działalności i 20 lat naszej placówki. To, co trzeba powiedzieć, to na pewno, że to nie jest jakiś moment, że te 35 lat temu powstało to wszystko, tylko po prostu jest to kontynuacja. Gdy ktoś chciał trochę historii poznać, to będzie wiedział, że działalność charytatywna Kościoła w latach 50. musiała zaprzestać być oficjalna, ponieważ Państwo nie pozwalało na jakąś swoją działalność, wszystko musiało być pod dyktando Państwa. Zresztą to jest nasza historia. Dlatego mówimy o reaktywacji, a nie o powstaniu. – powiedział ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

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Caritas Diecezji Siedleckiej została erygowana 15 kwietnia 1991 roku dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura, w celu prowadzenia działań charytatywnych w Diecezji Siedleckiej, położonej na obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Jest zatem organizacją kościelno-charytatywną, wspierającą wszechstronnie osoby w potrzebie: dzieci i młodzież, osoby samotne, rodziny, seniorów, chorych, bezrobotnych, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności czy pogorzelców. Prowadzi placówki, programy i akcje, a pod jej skrzydłami działa kilkanaście różnych jednostek.

Uczestnicy jubileuszowych uroczystości mogli obejrzeć przygotowane stoiska informacyjne, odpocząć przy grillu, a także posłuchać koncertu muzyki chrześcijańskiej zespołu „Sezon na Czereśnie”, który został zorganizowany w ramach zadania pod nazwą „Dźwięki Wiary – koncert muzyki chrześcijańskiej”, prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej i współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy Siedlce.

Zorganizowana została również wystawa fotograficzna pt. „Pomaganie ma twarz – fotograficzna opowieść o pomaganiu”, zrealizowana w ramach zadania prowadzonego przez CDS i współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy Siedlce.

Z okazji jubileuszu 35-lecia organizacji wydana też została nowa publikacja pt. „Caritas Diecezji Siedleckiej tętniące życiem serce Diecezji Siedleckiej”, przygotowana w ramach zadania publicznego pod nazwą „35 lat Caritas Diecezji Siedleckiej – ludzie, historie, wartości”, współfinansowanego ze środków Miasta Siedlce.

Warto dodać, że niedawno swoje 25-lecie obchodziła też inna jednostka Caritas – Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach. Dla organizacji to wyjątkowy rok, pełen okrągłych rocznic. Życzymy jej wielu kolejnych lat owocnej działalności na rzecz osób potrzebujących.

Źródło: inf. pras. AN / CDS