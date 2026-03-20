W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie zaangażowani w szereg działań zaplanowanych przez siedlecki „Ekonomik” w ramach VI edycji programu „Złote Szkoły NBP”, którzy – podzieleni na dwa zespoły – zaprezentowali odmienne stanowiska, dotyczące współczesnych form płatności oraz zasad zarządzania finansami. W trakcie debaty poruszono kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym, kontrolą wydatków, prywatnością oraz wpływem banku banków, czyli Banku Centralnego na funkcjonowanie gospodarki.

Swoją obecnością zaszczycili debatę eksperci: Dorota Grochowska – Dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Siedlcach oraz Kazimierz Paryła – Skarbnik Miasta Siedlce, którzy podzielili się swoją cenną wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem, a także dokonali oceny wystąpień uczestników.

Debata stanowiła wartościową formę edukacji ekonomicznej oraz okazję do rozwijania umiejętności argumentacji, krytycznego myślenia i świadomego podejmowania decyzji finansowych.

Serdeczne podziękowania społeczność szkolna kieruje do ekspertów za poświęcony czas i cenne wskazówki, nauczycieli za zaangażowanie w przygotowanie uczniów, a także wszystkich uczestników debaty za wysoki poziom merytoryczny i kulturę dyskusji.