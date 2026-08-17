Film „Księga Pustyni” już 18 sierpnia w NoveKino Siedlce w ramach cyklu „Filmowe Lato”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-17 8:13

We wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 10:30 można ruszyć w wielką podróż w ramach Filmowego Lata! Na dzieci i młodzież czekać będzie w NoveKino Siedlce projekcja filmu „Księga Pustyni” i warsztaty, które poprowadzą specjaliści z Kulinarnego Poddasza.

Novekino Siedlce
Autor: Monika Półbratek

FILM „Księga Pustyni”

– Zapiszcie tę datę w kalendarzach, bo szykuje się podwójna dawka genialnej zabawy i niezwykłych, pustynnych przygód! Zanim przeniesiemy się w sam środek Sahary, by odkryć tajemniczą historię i niezwykłą przyjaźń na wielkim ekranie, czeka nas pyszna, kulinarna i niezwykle kreatywna rozgrzewka! Co mamy w planie? Najpierw warsztaty, potem seans! – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

FILM „Księga Pustyni”
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

WARSZTATY KULINARNE

Przed wejściem na salę kinową odbędą się około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza. A w ich ramach:

  • Zagadka smaku: uczestnicy odgadną tajemnicze smaki paluszków,
  • Kreatywne rękodzieło: malowanie własnych Ksiąg Smacznych Zaklęć,
  • Pustynny przysmak: każdy przygotuje wyjątkowy pustynny deser.

 – Gdy nasze warsztatowe dzieła i słodkości będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by przeżyć wielką przygodę na wielkim ekranie! Uwaga! Choć do wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, liczba miejsc na naszej pustynnej wyprawie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! Planujcie rodzinny wtorek i widzimy się na pokładzie! – zachęca Agnieszka Turyk.

Szczegóły wyprawy (rezerwujcie czas!):

  • Kiedy: Wtorek, 18 sierpnia Godzina: 10:30
  • Gdzie: NoveKino Siedlce
  • Bilety i zapisy: 25-640-77-60.
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