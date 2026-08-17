Film „Księga Pustyni” już 18 sierpnia w NoveKino Siedlce w ramach cyklu „Filmowe Lato”

– Gdy nasze warsztatowe dzieła i słodkości będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by przeżyć wielką przygodę na wielkim ekranie! Uwaga! Choć do wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, liczba miejsc na naszej pustynnej wyprawie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! Planujcie rodzinny wtorek i widzimy się na pokładzie! – zachęca Agnieszka Turyk.