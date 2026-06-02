Film „Ścieżki życia” już 18 czerwca w ramach nowego cyklu „Salon Kultury Helios”

Każde wydarzenie w ramach cyklu „Salon Kultury Helios” to starannie wybrany film, poprzedzony wprowadzeniem znanego krytyka filmowego Tomasza Raczka. Kilkunastominutowy materiał pozwala lepiej zrozumieć zamierzania twórców i ukryte znaczenia, jak też zapoznać się z anegdotami powiązanymi z wyświetlonym tytułem, dzięki czemu seans staje się jeszcze bardziej angażujący. Kameralna, miła atmosfera oraz brak standardowego bloku reklamowego sprawiają, że widz może w pełni skupić się na filmie.

Cykl „Salon Kultury Helios” stwarza również przestrzeń spotkań dla wszystkich, którzy chcą zwolnić tempo i spędzać czas w wartościowy, kulturalny sposób, wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach. To idealna propozycja na popołudnie w kinie – z dobrą historią i inspirującymi rozmowami.

Bilety na seanse dostępne są w kasach kin sieci Helios, online oraz w aplikacji mobilnej. Najbliższy seans w ramach cyklu odbędzie się w czwartek 18 czerwca. Będzie można obejrzeć film „Ścieżki życia”. Początek o godz. 17:00. Szczegóły w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/salon-kultury-helios