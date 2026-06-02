Jest tymczasowy areszt dla drugiego z podejrzanych o atak z maczetą w Siedlcach

– W dniu wczorajszym został zatrzymany drugi ze sprawców pobicia, do jakiego doszło w dniu 22 maja w Siedlcach przy ulicy Unitów Podlaskich. Temu podejrzanemu prokurator przedstawił zarzut, dotyczący udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego przedmiotu przypominającego maczetę, przy czym jest to występek o charakterze chuligańskim. Jeśli chodzi o podejrzanego, to nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator wystąpił o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Siedlcach ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek wobec tego podejrzanego. – informuje Katarzyna Wąsak, Prokurator Rejonowy w Siedlcach.

Za zarzucany mu czyn 32-latkowi grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wcześniej nie był on karany.

Pokrzywdzony przez dwóch mężczyzn 40-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

– Wskutek tego zdarzenia doznał on obrażeń ciała w postaci rany rąbanej przedramienia prawego. Na podstawie dokumentacji, którą zgromadził prokurator, mogę też wstępnie powiedzieć, że doszło również do uszkodzenia palców, nadgarstka oraz okolicznych tkanek. I te obrażenia kwalifikują się jako obrażenia na okres przekraczający siedem dni. – powiedziała nam prok. Katarzyna Wąsak.

Postępowanie w sprawie nadal jest w toku. Wciąż trwa ustalanie i przesłuchiwanie świadków zdarzenia, do którego doszło w rejonie ulic Romanówka i Unitów Podlaskich na osiedlu Roskosz. Osoby, które coś widziały lub posiadają istotne informacje, mogą się kontaktować z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, dzwoniąc pod numer telefonu 47 707 23 94 lub osobiście zgłaszając się do siedziby jednostki przy ul. Starowiejskiej 66.