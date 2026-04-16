Garwolin: Z rzeki wyłowiono ciało mężczyzny. Zwłoki zauważyli wędkarze.

Do zdarzenia doszło w Garwolinie na ulicy Wyszyńskiego.

- Służby zawiadomił mężczyzna, który w czwartek ( 16 kwietnia) około godz. 7 przyszedł nad rzekę wędkować. W pewnej chwili dostrzegł unoszącą się w rzece sylwetkę przypominając człowieka w kurtce z kapturem. Niedługo później strażacy wydobyli z wody ciało mężczyzny w wieku około 40-50 lat. Jego tożsamość będzie potwierdzana w toku dalszych czynności procesowych. Wstępnie ustalono, że może to być 41‑letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, jednak ostateczne potwierdzenie będzie możliwe dopiero po wykonaniu formalnych procedur identyfikacyjnych – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.